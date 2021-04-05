Son dakika: Emekli amirallerin muvazzaf subaylarla irtibatları var mı? Soruşturmada yeni detaylar belli oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bildiri yayınlayan emekli amirallere yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin görevde olan muvazzaf subaylarla irtibatı olup olmadığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dışında diğer komutanlıklarla da irtibat kurulup kurulmadığının araştırıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında yayınlanan bildirinin geçmiş muhtıralarla benzerlik gösterdiği kaydedildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bazı emekli amirallerin yayınladığı bildiri ile ilgili yürüttüğü soruşturmanın detayları belli oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz tarafından yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan emekli amirallerin bildirinin hazırlanmasında, bildiride adı geçen diğer kişilere ulaştırılmasında ve imzalatılmasında rol oynadıkları tespit edildi.

BAĞLANTILARI ARIŞTIRILIYOR



Gözaltına alınan emekli amirallerin ev aramaları ve dijital materyallerinin incelemesinin devam ederken soruşturma kapsamında emekli amirallerin yurtiçi ve yurtdışındaki bağlantılarının araştırıldığı belirtildi. Soruşturmada, bildiriyi hazırlayan şüphelilerin görevde olan muvazzaf subaylarla irtibatı olup olmadığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dışında diğer komutanlıklarla da irtibat kurulup kurulmadığı, başka kişilere imza için baskı yapılıp yapılmadığının araştırıldığı kaydedildi.

BİLDİRİNİN GEÇMİŞ MUHTIRALARLA BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ



104 emekli amiralin imzaladığı bildirinin başlığı, kullanılan dil, yayınlanma saati ve kullanılan terimlerin daha önce yayınlanan muhtıralarla benzerlik gösterdiği belirlendi. Şüphelilerin ifadeleri ve dijital incelemelerin ardından soruşturmanın derinleştirileceği ifade edildi.



EMEKLİ AMİRALLER SORUŞTURMASINDA ÜÇ KRİTİK SORU

Soruşturma kapsamında bildiride imzası bulunan emekli amirallere yöneltilecek üç kritik soru. Emekli amirallere, bildirinin hazırlanma sürecinden, yayınlanan son içeriğinden, yayınlanacağı tarihten ve saatten haberdar olup olmadıkları sorulacak.

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