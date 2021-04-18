CHP '128 milyar dolar kayboldu' yalanında gülünç duruma düştü





AK PARTİ'DEN KARŞI ATAK



AK Parti, CHP'nin Merkez Bankası'nın rezervlerine ilişkin iftira ve yalanlarına bu kez videolu açıklamayla cevap verdi. Grafiklerle dolu videolu anlatımda Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarına da yer verildi. AK Parti'nin videolu anlatımında Merkez Bankası rezervleri ile ilgili verilen bilgiler şöyle:



TL İSTIKRARI KORUNDU

"128 milyar dolar nerede? Bu bir soru değil iftiradır. Son günlerde CHP Merkez Bankasının (MB)128 milyar dolarının kaybolduğunun iftirası üzerinden yalanlarla dolu bir kampanya yürütüyor. Öncelikle bu iftira ve iddia ile ilgili MB Başkanının açıklamasına bakalım. MB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu:"Bilanço varlık yükümlülük denkliği açısından bakıldığında ortada kaybolmuş bir varlıktan bahsetmek mümkün değil.""Herhangi bir kesime, banka veya firma ayrıcalıklı döviz işlemi gerçekleşmedi."

Açıklamalardan da net olarak anlaşılacağı üzere söz konusu döviz işlemleri, işlem platformları üzerinden o günkü piyasa koşulları ve fiyatları çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

Daha net olarak tüm işlemler sağlıksız fiyat oluşumunun engellenmesine, döviz piyasalarındaki arz-talep ve likidite tesisine katkıda bulunması amacıyla yapılmıştır.Tüm işlemler Türk Liramızın istikrarını ve dengesini koruma amaçlıdır.