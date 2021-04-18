Video Haber CHP rezerv yalanında kayboldu | Video

CHP rezerv yalanında kayboldu | Video

CHP rezerv yalanında kayboldu | Video
18.04.2021 | 01:50

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AK Parti, CHP'nin Merkez Bankası'nın rezervlerine ilişkin iftira ve yalanlarına bu kez videolu açıklamayla cevap verdi. Grafiklerle dolu videolu anlatımda Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarına da yer verildi. AK Parti'nin videolu anlatımında Merkez Bankası rezervleri ile ilgili verilen bilgiler şöyle...

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