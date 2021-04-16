Yiğit Bulut'tan A Haber canlı yayınında önemli açıklamalar: Senaryoların hepsi yalan çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 128 milyar dolar tutarındaki rezervin akıbetine ilişkin iddialara yanıt verdi. Bilanço varlık yükümlülük denkliği açısından bakıldığında, ortada kaybolmuş bir varlıktan bahsetmenin mümkün olmadığını vurgulayan Kavcıoğlu, "Söz konusu döviz işlemleri, işlem platformları üzerinden o günkü piyasa koşulları ve fiyatları çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Herhangi bir kesime, banka veya firmaya ayrıcalıklı döviz işlemi gerçekleştirilmesi söz konusu değildir. Anılan platformlarda piyasa dinamiklerinden bağımsız, piyasa dışı fiyatlardan belirli taraflar seçilerek işlem yapılması mümkün değildir" dedi.

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan 'Merkez Bankası döviz rezervi' açıklaması

Yaşanan bu son dakika gelişmesini A Haber canlı yayınında değerlendiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"SENARYOLARIN HEPSİ YALAN ÇIKTI"

"Kavcıoğlu'nun göreve geldiği ilk gün itibariyla başlayan senaryoların hepsi yalan çıktı" diyen Bulut, muhalefetin iddialarına sert tepki gösterdi. Bulut, "128 milyar dolar algısı oluşturmaya çalışıyorlar. Kurumları sırayla itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Bu muhalefet değil bunun arkasında başka bir akıl var. Son 50 yıla bakın, ne zaman medya tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yönelik itibar suikastı yapılmaya başlanmışsa arkasından askeri darbeler gelmiştir. Bugün de aynı şekilde nereden yönetildiği belli olan bir üst akıl, Merkez Bankası ve TÜİK gibi kurumlarımızı itibarsızlaştırmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Bulut, şu ifadeleri kullandı:

"İNSANLARI YANILTIYORLAR"

"Bilanço dengesi dışına para çıkışı mümkün değil." Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamasındaki en önemli cümle bu... Dolarların satıldığını iddia ediyorsunuz, peki para nasıl bilançonun dışına çıkarıldı? Bize bunu anlatın! CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın, Ali Babacan'ın bunu bilmemesi mümkün değil. Diğerlerinin bunu bilmemesi mümkün değil. Bilmemelerine rağmen ısrarla insanları yanıltıyorlar. Bu muhalefet değil bu kurumların sırasıyla itibarsızlaştırılması.



"YAPILAN KÂRI NEDEN SÖYLEMİYORLAR!"

Merkez Bankası Başkanımız 2017 yılında Hazine Müsteşarlığı ile yapılan protokolü şeffaflık gereği çok net bir şekilde açıkladı. Bu protokolle birlikte bir miktar talep üzerine dövüz satıldığını, özel bir satışın mümkün olmadığını söyledi. 8.30'dan 8.40'tan 8.50'den dolar satıpta 7.20'ye düştüğünde geri alıp yaptığında kamunun bu işlemlerden yaptığı kârı neden söylemiyorsunuz. Bütün döviz sanki 6 lirada satılmış gibi algı yapmaya çalışıyorlar. Bu da yalan, doğru değil. Piyasanın arz-talep dengesi doğrultusunda piyasada oluşan fiyat doğrultusunda yapılan normal satışlardır. Bu satışlar piyasanın gereği olarak yapılmış, para yine bailonça dengesi içerisinde kalarak, bilançoda yer almıştır.

128 MİLYAR DOLARI BUHARLAŞTIRDILAR"

'128 milyar doları buharlaştırdılar' en büyük yalan burası, herkes bilir ki bir bilançoda A'yı satarsınız yerine B'yi koyarsınız, B'yi satarsanız C'yi koyarsınız. Yani bir döviz satıldıylsa karşılığında TL alındı. Bütün bunların detaylarını çok iyi bilenler vatandaşa yalan söylüyorlar. Bu planlı bir yalan, itibarsızlaştırma operasyonu. Bu yalan neden söyleniyor? Bu yalanlarla nereye varmak istiyorlar? Bu yalanın arkasındaki büyük hedef ne? Yoksa 128 milyarın buharlaşması söz konusu değil. Normal satışlar yapılmış Merkez Bankası Başkanı Başkanı detaylarını açıklamış.

"VATANDAŞ 15 MİLYAR DOLAR SATTI"

Merkez Bankası Başkanımız göreve başladığı günden bugüne vatandaşımız 15 milyar doları sattı karışılığında TL (Türk Lirası) aldı. Şimdi şunu mu söyleyecekler 'Vatandaşın 15 milyat TL'si buharlaştı' hayır, vatandaş dövizi verdi TL'yi aldı. Çünkü TL'ye talep oluyor. Dolayısıyla bu yalanda tamamen bugün itibariyle sönmüş oldu.