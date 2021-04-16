SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan 'Merkez Bankası döviz rezervi' açıklaması

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, bir üst akılın sosyal medya kanallarını kullanarak Merkez Bankası ve TÜİK gibi kurumların itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını ifade ederek, "Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun dediği gibi bilanço dışına çıkılması mümkün değil" dedi.