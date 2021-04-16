CHP'nin dolar şovuna çarpıcı yanıt: Rezervler buharlaşmaz

Türkiye'nin geçen yıl yüzde 1.8 büyüdüğüne işaret eden TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, "Bu kendiliğinden olmadı. G20'de Çin ile birlikte büyüyen iki ekonomiden biriyiz. Bunu alınan tedbirler doğurdu. Her şeyin bir bedeli var. Cari açık verdik, turizmimiz pandemide çok ciddi bir darbe yedi. Özel sektörümüz dış dünyaya olan borçlarını ödedi. Çok sayıda faktörü alt alta koyduğunuzda Merkez Bankamızın yaptığı çalışmayı anlamamız mümkün" şeklinde konuştu.