Diyarbakır Anneleri'nden CHP'li vekile şok! Kemal Bey’in aklına şimdi mi geldik





Siz 'Ben genel başkanımızın talimatıyla geldim' diyorsunuz. Bugüne kadar bu desteği neden vermediniz? Daha önce Özgür Özel Bey de gelip bizi ziyaret etti. Ne o ziyareti ne de bu ziyaret kabul etmiyoruz, samimi bulmuyoruz" diye konuştu.