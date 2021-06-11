Akademisyen Aylin Sözer'in cinayetinde kan donduran detaylar! "Öldürmeye karar vermiş,vazgeçmemiş"

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, Aylin Sözer ile Kemal A.'nın geçmişe dayalı bir arkadaşlıkları bulunuyordu. Zaman zaman da aralarında tartışma meydana geliyordu. Öyle ki Sözer'i katleden cani, olaydan yaklaşık bir ay önce onu darp da etmiş, kredi kartını da rızası dışında almıştı.



KATLETTİ, HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ HIRSIZLIK YAPTI

İddianamede cinayete adım adım gidildiği de gözler önüne serildi. Sabah saatlerinde Aylin Sözer'in ikametine giden Kemal A., belini tuta tuta apartmana girdi. Sözer'i evinde vahşice katletti, sonrasında hiçbir şey olmamış gibi de ona ait banka kartlarıyla işlemler yapmaya çalıştı. Takılarını bile aldı. Ardından da kardeşinin göndermiş olduğu hesap numarasına para göndermeye çalıştı. Evi ateşe verdi, evdeki hayvan ve eşyalara zarar verdi.



TANIKLAR ŞÜPHELENDİ AMA...

Dosyada tanıklar da dinlendi. O gün yaşanan ve hissedilen garipliği onar da aktardı. Öyle ki tanıklar o gün Aylin Sözer'in mesajlarında bir tuhaflık olduğunu, Sözer'in kapıyı açmadığını evden poşet sesleri geldiğini ancak kedilerin çıkardığını düşündüklerini söyledi. Hatta ifadesi alınan bir tanık apartmanda katili görmüş, şüphelenmişti. Sabah saatlerinde, "ne yapıyorsun, imdat yetişin kurtarın" sesleri duymuş ve öğle saatlerinde de polislerin apartmana geldiğini anlattı.



ASİSTANA GELEN ŞÜPHELİ MESAJLAR

Aylin Sözer'in asistanı da tanık olarak verdiği ifadesinde Kemal A. ile daha önce tanıştığını, sonrasında Sözer'in kendisine "Onu kovdum. Ne olur ne olmaz sosyal medya ve işle ilgili şifrelerimi değiştirmekte yardımcı olur musun" dediğini kaydetti. Aylin Sözer'in kredi kartını kaybettiğini, olay günü Sözer'in kullandığı telefondan kendisine mesaj geldiğini ve ondan olup olmadığı noktasında şüphelendiğini dile getirdi. Hatta bu tanık şüphelerini Sözer'le aynı apartmanda oturan kardeşiyle de paylaştı.



SÖZER'İN KARDEŞİ ARADI,KAPIYI AÇMAYA ÇALIŞTI

Aylin Sözer'den asistanına gelen ve anlam verilemeyen mesajların üzerine Sözer'in kardeşi yedek anahtarı ile ablasının evine gitti. Onu aradı ama telefon meşgule atıldı. Bunun üzerine kapıyı açmaya çalıştı ancak bu da sonuçsuz kaldı. Daha sonra polisler ve çilingir geldi. Çilingir evde erkek bir şahsı gördüğünü söyledi, kapı aralandığında ise alevler püskürdü.



KATİLİN İFADESİYLE CİNAYETİN KAN DONDURAN DETAYLARI

İddianamede Aylin Sözer'i öldüren Kemal A. ve kardeşi Murat D.'nin de ifadesine yer verildi. Kemal A., klasik bir savunmaya imza atarak olayı Sözer'in başlattığını söyledi, cinayetin kan donduran detaylarını anlattı. Yaşadıklarını iddia ettiği tartışma sonrası Sözer'in eline bıçak aldığını öne sürdü. Aylin Sözer'in elinden bıçağı almaya çalıştığı sırada bıçağın Sözer'in boynunu kestiğini iddia etti. Ancak daha sonrasında o bıçağı talihsiz kadının vücuduna sapladığını itiraf etti. Daha sonra kapı sesini duyup korktuğunu anlatan Kemal A., Sözer'in telefonun çaldığını, meşgule düşürdüğünü ve tekrar aramasın diye 'hastanedeyim' şeklinde mesaj attığını söyledi. Yakalanma korkusuyla paniklediğini de aktaran Kemal A., hızlıca dolapları karıştırıp ziynet eşyalarını aldı. Hırsızlık süsü vermeye çalıştı. Sözer'in dışarıda olduğu mesajını vermek için de asistanına, "Ablamdayım. Onun ihtiyacı var. Sana para göndereyim, kurye ile bana gönder" yazdığını anlattı. Evi ateşe vererek ise delilleri karartmak için yapmadığını iddia etti.



KARDEŞİNDEN IBAN İSTEMİŞ

Bir diğer şüpheli Murat D. ifadesinde, olay günü ağabeyi Kemal A.'nın kendisini aradığını ve banka hesap numarasını istediğini, kendisinin de babasının hesap numarasını attığını anlattı.



ŞÜPHELERİ ÜSTÜNE TOPLADI, CİNAYET AKLA GELMEDİ

Soruşturma dosyasında ise tıpkı tanıkların ifadesinde olduğu gibi cinayet günü hep şüphelenilen bir durum olduğu ortaya çıktı. Sözer'in ikamet ettiği apartmanın sosyal medya grubunda kullanıcılardan birinin, "5 dakika önce kırmızı montlu, 170 cm boylarında bir adam 5-6 kez apartmanın üst katlarına baktı. Sonra kapşonunu kapatıp apartmana girdi. Ben ev kapısını açınca asansöre binmekten vazgeçip hızlıca yukarı çıktı, tuhafıma gitti. Bilginiz olsun" yazdığı anlar yer aldı.



VAHŞETİN BOYUTU ADLİ TIP RAPORUNDA

Kemal A. cinayetin nedenini katlettiği Aylin Sözer'e bağlasa da Adli Tıp Kurumu raporu da vahşetin boyutunu gözler önüne serdi. Rapora göre Sözer'in vücudunda tam 15 adet kesici delici alet yarası, 1 adet boğazlama kesisi ve 9 adet kesik vasıfta yara tespit edildi. Kesici delici alet yaralanmaları ve boğazlama kesisinin tek başına öldürücü nitelikte olduğu da vurgulandı. Sözer'in vücudunda yanıklar olduğu da belirlendi. Sözer'in kanında uyarıcı madde ve psikiyatrik ilaçlar bulunduğu ve vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar olduğu kaydedildi. Ölüm nedeni olarak ise kesici delici alet yaralanmasına bağlı kafatası, omur kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması ve büyük damar yaralanmasından gelişen dış kanama olduğu tespit edildi.



OLAYDAN GÜNLER ÖNCE DE 'SİNYAL VERDİ'

İddianamede GSM hatları konusunda uzman bilirkişi raporuna da yer verildi. Rapora göre 17 Ocak 2020 ile 7 Ocak 2021 arasında Kemal A.'nın Aylin Sözer'i 58 kez arayıp, 338 mesaj gönderdiği belirlendi. Sözer'in de Kemal A.'yı aynı tarihler içinde 31 kez arayıp 172 mesaj attığı kaydedildi. Olaydan günler öncesinde de Kemal A.'nın telefonunun Aylin Sözer'in ikametine çok yakın konumdaki baz istasyonlarından sinyal verdiği belirlendi.



İNTERNETTE ARAŞTIRDIKLARI ŞAŞIRTTI, HESAPLARI ÇALMAYA ÇALIŞTI

Ayrıca Kemal A.'nın telefonunda yaptığı internet aramaları da ortaya çıktı. İnternette olaydan yaklaşık bir ay önce, "banka kayıp kart, gelen gizli aramaları nasıl engellerim, engellenen numaranın sahibini nasıl öğrenirim, banka kart şifresi alma" konularını araştırdığı da tespit edildi. Olay günü ise Kemal A.'nın mesajlarına Whatsapp'tan kurulum kodu geldiği, bir bankadan da mobil uygulama onay kodu aldığı ortaya çıktı. Sözer'in banka hesaplarına erişim sağlamaya çalıştığı belirlendi. Hatta telefonunda Sözer'in kimlik ve banka kartlarının fotoğrafı olduğu tespit edildi. Aylin Sözer'i katleden Kemal A.'nın kardeşinin de olay günü Sözer'in kullandığı telefon hattıyla irtibatlı olduğu kaydedildi.



SAVCILIKTAN "PLANLAMIŞ" TESPİTİ



Savcılık topladığı tüm delillerden yola çıkarak Kemal A.'nın cinayeti tasarladığını ortaya koydu. Kemal A.'nın olay yerine gidişi ile Aylin Sözer'in öldürülmesi arasında neredeyse hiç zaman farkının olmadığını tespit etti. Kemal A.ve Sözer'in kavgalı olduğu,olay tarihinden uzun süre öncesine kadar görüşmelerinin olmadığını hatta Sözer'in onu engellediği de belirlendi. Engellemeler üzerine Kemal A.'nın internette araştırmalar yaptığı da kaydedildi. Savcılık, olay günü Kemal A.'nın telefonunu yanına almayarak aleyhine delil yaratılmasının önüne geçilmesini sağlamaya çalıştığını kaydetti. Cinayete yakın bir tarihte olay yerinde sinyal vermesinin ise cinayeti tasarladığını gözler önüne serdiren bir detay olarak dosyada yer aldı. Savcılık iddianamesinde, "Öldürmeye sebatla ve şartsız karar vermiş. Düşünüp planlamış,vazgeçmemiş" ifadelerini kullandı.



İŞTE İSTENEN CEZALAR

Kemal A.'nın "tasarlayarak, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme", "silahla konutta nitelikli yağma", "mala zarar verme", "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" ve "bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında nitelikli hırsızlık" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi. Ayrıca hakkında verilecek cezada haksız tahrik indirimi uygulanmaması, cezada takdiri indirim hükümlerinin de uygulanmaması istendi.



Öte yandan iddianamede, sanık Murat D.'nin de olay günü Kemal A.'ya IBAN numarası göndererek, "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçuna teşebbüs" ettiği gerekçesiyle, 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.