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Giriş Tarihi: 23.6.2021 00:57

Saldırıya uğramıştı! Gazeteci açıklama yaptı: Tek temennim adaletin yerini bulması

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Saldırıya uğramıştı! Gazeteci Mustafa Uslu açıklama yaptı: Tek temennim adaletin yerini bulması

İYİ Parti Grup Başkanvekili 'ın 'nin İlçesi'ndeki kaçak çiftliğinde yıkım çalışmalarını görüntülediği için darp edilen gazeteci sosyal medyadan açıklamada bulunarak, “Hastanede tedavim tamamlandı. Şu an iyiyim, sağlık durumum çok şükür iyi. Sadece yüzümde derin bir kesik var. Arayan, mesaj atan, sosyal medyadan destek veren herkesten Allah razı olsun. Şahıslardan şikâyetçi oldum. Tek temennim adaletin yerini bulmasıdır” dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili 'ın 'nin İlçesi'ndeki kaçak çiftliğinde yıkım çalışmalarını görüntüleyen (İHA) muhabiri Türkkan'ın şoförünün de aralarında olduğu dört saldırgan tarafından darp edilmiş, yüzünde derin bir kesik oluşmuştu.

HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Dört kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Uslu ise hastaneye kaldırılmıştı.



"ŞAHISLARDAN ŞİKÂYETÇİ OLDUM."

Gazeteci Mustafa Uslu, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Bugün İYİ Parti milletvekili Lütfü Türkkan'ın Dilovası ilçesinde bulunan çiftliğindeki kaçak yapıların yıkımını haberleştirmek isterken 4 kişinin saldırısına uğradım. Bir basın mensubu olarak beni, sadece işimi yapmaya çalıştığım için öldüresiye darp ettiler" dedi.

Uslu, hastanedeki tedavisinin tamamlandığını belirterek, "Şu an iyiyim, sağlık durumum çok şükür iyi. Sadece yüzümde derin bir kesik var. Arayan, mesaj atan, sosyal medyadan destek veren herkesten Allah razı olsun. Şahıslardan şikâyetçi oldum. Tek temennim adaletin yerini bulmasıdır" ifadelerini kullandı.

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Saldırıya uğramıştı! Gazeteci Mustafa Uslu açıklama yaptı: Tek temennim adaletin yerini bulması
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