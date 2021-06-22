Saldırıya uğramıştı! Gazeteci Mustafa Uslu açıklama yaptı: Tek temennim adaletin yerini bulması





"ŞAHISLARDAN ŞİKÂYETÇİ OLDUM."

Gazeteci Mustafa Uslu, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Bugün İYİ Parti milletvekili Lütfü Türkkan'ın Dilovası ilçesinde bulunan çiftliğindeki kaçak yapıların yıkımını haberleştirmek isterken 4 kişinin saldırısına uğradım. Bir basın mensubu olarak beni, sadece işimi yapmaya çalıştığım için öldüresiye darp ettiler" dedi.



Uslu, hastanedeki tedavisinin tamamlandığını belirterek, "Şu an iyiyim, sağlık durumum çok şükür iyi. Sadece yüzümde derin bir kesik var. Arayan, mesaj atan, sosyal medyadan destek veren herkesten Allah razı olsun. Şahıslardan şikâyetçi oldum. Tek temennim adaletin yerini bulmasıdır" ifadelerini kullandı.