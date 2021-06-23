Başkan Erdoğan: Salgın cenderesinden Turkovac’la kurtulacağız

Kayseri Erciyes Üniversitesi'nce geliştirilen Kovid-19 aşısının Faz-3 çalışması kapsamında gönüllülerle yürütülen aşılama programı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çevrim içi katılımıyla Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı. Yerli Kovid- 19 aşısının adını açıklayan Erdoğan, şunları söyledi:
"Üçüncü fazının ilk uygulaması gerçekleştirilen bu aşımızla birlikte Türkiye artık bu hususta yeni bir dönemin kapılarını aralamaktadır. Aşımız için gönlümden geçen isim TURKOVAC. Bu isim uygun." Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da video konferans bağlantısında "Bu gurur milletimize ait. İlk gönüllümüze huzurlarınızda aşıyı yapıyoruz.
Faz-3 safhasına gelen aşının özellikle etkinliğini görmek istiyoruz ve devamında yaygın kullanıma geçmiş olacağız. İlk gönüllümüz Yasin Bey yanımızda, arz ediyorum" dedi. Bunun üzerine Başkan Erdoğan, şunları kaydetti: "Çok çok teşekkür ediyorum, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ülkemizde geliştirilen yerli aşılardan üçüncü faza geçen bu ilk çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizi salgın cenderesinden bir an önce kurtarmak için, kendi aşımız kritik bir öneme sahip. Kendi aşımıza sahip olma konusunda son dönemece girdik.
Vatandaşlarımız, kendilerini ve sevdiklerini korumak için aşı olmalı. Birkaç hafta içerisinde 18 yaş üzeri nüfusun tamamını aşılama kapsamına almış olacağız." Bu arada Koca, Twitter'dan yerli aşıyla ilgili şu bilgileri verdi: "40 bin 800 gönüllünün yardımına ihtiyaç duyulduğu halde, e-Nabız üzerinden 846 bin 451 başvuru oldu. Sonuca inancımız tam. Yakında kendi aşısı dünyada kullanılan sayılı ülkelerden biri olacağız."
40 BİN 800 GÖNÜLLÜYLE YÜRÜTÜLECEK
Türkiye'de yürütülen 18 yerli aşı çalışması arasında en ileri aşamada olan TURKOVAC'ta Faz-3 çalışmasına 7 ayda geçildi.
Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nın desteklediği aşının Türkiye Koordinatörlüğü'nü, Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal yürütüyor.
Aşıyı, Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin başında olduğu Erciyes Üniversitesi bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli ekip geliştiriyor.
Faz-1 aşamasında 44, Faz-2'de ise 250 gönüllüye uygulanan aşının Faz-3 çalışması ise dün başladı.
Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız'a eklediği "Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" butonu üzerinden bugüne kadar 846 bin 451 başvuru alındı. Belirlenen tıbbi kriterleri sağlayan aday gönüllü sayısı 40 bin 800 oldu.
Faz-3 çalışması için gönüllüler 18-55 yaş aralığında, Kovid-19 geçirmemiş, PCR testi pozitif olmayan, daha önce Kovid-19 aşısı yaptırmamış, ayrıca Toraks bilgisayarlı tomografisi (BT) testi veya antikoru pozitif olmayan kişiler arasından seçildi.
Ayrıca bağışıklık sistemini etkileyen kronik hastalıklardan "kelebek hastalığı" olarak da adlandırılan Sistemik veya Kutanöz Lupus Eritematozus, otoimmün hastalıklar, Romatoid Artrit, Guillain- Barre Sendromu, Sjögren Sendromu, Glomerülonefrit, Haşimato hastalığı, HIV ve dev hücreli arterit hastalıklarını taşıyanlar da çalışma dışında bırakıldı.
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Belirlenen koşulları sağlayan aday gönüllüler ayrıca e-Nabız üzerinden karşılarına çıkan, toplu taşıma araçlarını kullanıp kullanmadığı, çalışıp çalışmadığı, çalışıyorsa insanlara yakın, halka açık bir ortamda mı görev yaptığı sorularının yer aldığı ankete yanıt verdi.
Bu kapsamda başvurular arasından gereken şartları sağlayan yurt içi ve dışındaki 40 bin 800 gönüllünün TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmasına katılması uygun bulundu.
İlk yerli aşının geliştirilmesiyle birlikte Türkiye, dünyada kendi aşısını geliştiren ilk 10 ülke arasındaki yerini alacak.