Başkan Erdoğan: Salgın cenderesinden Turkovac’la kurtulacağız





Faz-3 safhasına gelen aşının özellikle etkinliğini görmek istiyoruz ve devamında yaygın kullanıma geçmiş olacağız. İlk gönüllümüz Yasin Bey yanımızda, arz ediyorum" dedi. Bunun üzerine Başkan Erdoğan, şunları kaydetti: "Çok çok teşekkür ediyorum, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ülkemizde geliştirilen yerli aşılardan üçüncü faza geçen bu ilk çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizi salgın cenderesinden bir an önce kurtarmak için, kendi aşımız kritik bir öneme sahip. Kendi aşımıza sahip olma konusunda son dönemece girdik.