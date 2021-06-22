Canlı yayında tarihi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk dozu uygulanan yerli aşının adını açıkladı 'TURCOVAC'
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FAZ 3 çalışması için ilk dozu canlı yayında uygulanan yerli ve milli aşının adını 'TURKOVAC' olarak açıkladı.