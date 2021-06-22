Video Haber SON DAKİKA: Yerli ve milli aşımız 'TURKOVAC' canlı yayında ilk gönüllüye böyle uygulandı!

SON DAKİKA: Yerli ve milli aşımız 'TURKOVAC' canlı yayında ilk gönüllüye böyle uygulandı!

SON DAKİKA: Yerli ve milli aşımız 'TURKOVAC' canlı yayında ilk gönüllüye böyle uygulandı!
22.06.2021 | 16:04

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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını TURKOVAC olarak açıkladığı yerli ve milli coronavirüs aşısının FAZ 3 çalışmasının ilk dozu canlı yayında uygulandı.

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