Son dakika: Kanal İstanbul için tarihi gün! Başkan Erdoğan konuşuyor...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Hayalim' dediği asrın projesi Kanal İstanbul'da tarihi bir gün yaşanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törende ilk köprünün temeli atılıyor.

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SAAT 14.57 - BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN TARİHİ GÜNDE AÇIKLAMALARDA BULUNUYOR

Başkan Erdoğan'ın törendeki konuşması şöyle:

Ülkemizin gelişmesi yolunda atılan adımlara bir yenisini ekliyoruz. Bugün Türkiye'nin kalkınmasında yeni bir dönem başlatıyoruz. Bugün Kanal İstanbul projesinin ilk köprüsünün temelini atıyoruz. Ülkemize, milletimize, İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum.

SAAT 14.47 - AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ BİNALİ YILDIRIM: İSTANBUL'UN DEĞİL, BÖLGENİN PROJESİDİR

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Bakan Karaismaioğlu'ndan sonra kürsüye çıktı. Yıldırım, "Kanal İstanbul üzerinden kamuoyunda olumsuz algı oluşturmak isteyenler oldu. Biz bunları biliyoruz. Dünyanın en büyük havalimanını yaparken de aynıydı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Havalimanını yapmayın diye bize kafa tutmaya çalışmışlardı. Dünyanın en büyük havalimanı buna rağmen yapıldı, ama en çok onlar kullanıyor. Yapılana kadar böyle oluyor, yapılınca da ilk onlar kullanırlar." dedi.

Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu sadece İstanbul'un değil, bölgenin projesidir. İstanbul Boğazı'nı korumaya alacak bir projedir. Bugün Boğaz'dan 40 binden fazla gemi geçiyor. Taşınan malların çoğu patlayıcı, her biri bir bomba. Biz diyoruz ki, emniyetli bir su yolu yapalım, tarih ve kültür şehrinin Boğaz'ı İstanbul'a kalsın. Bu proje bu kadar hayati öneme sahip. Gelecek 5 yılda dahi 5 milyar tonluk yük artışı söz konusu. Boğaz'ın boyunu büyütemeyeceğimize göre; boğazların kaza riskini ben kamuoyuna bırakıyorum. Her yönü ile çok önemli bir projedir.

SAAT 14.43 - ULAŞTIRMA BAKANI ADİL KARAİSMAİLOĞLU: SEYİR GÜVENLİĞİ BOĞAZ'DAN 13 KAT DAHA GÜVENLİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu törendeki konuşmasını gerçekleştirdi. Karaismailoğlu, "Boğaz'ın çevresindeki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayacak. Kanal İstanbul seyir güvenliği açısından Boğaz'dan 13 kat daha güvenli olacak. Ülkemiz küresel ticaretten daha çok pay alacak. Kanal İstanbul, dünyayı Türkiye'ye bağlayacak. Köprümüz 45 kilometrelik Başakşehir-Bahçeşehir-Hadımköy yolunun bir parçası olmakla birlikte Kanal İstanbul'un Sazlıdere kesiminin de geçişini sağlayacaktır" dedi.

SAAT 14.34 - TÖREN BAŞLADI

Kanal İstanbul tören alanında İstiklal Marşı hep birlikte okundu. Tören resmen başladı.

SAAT 14.25 - BAŞKAN ERDOĞAN SALONA GİRİŞ YAPTI

Kanal İstanbul için atılan ilk adım olan Sazlıdere Köprüsü temel atma töreninin gerçekleşeceği salona Başkan Recep Tayyip Erdoğan giriş yaptı. Erdoğan, salondakileri selamladıktan sonra protokoldeki yerine oturdu. Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Aile Bakanı Derya Yanık ve birçok siyasi eşlik etti.

SAAT 14.20 - VATANDAŞLARDAN SEVGİ SELİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yanındaki heyeti ile helikopterden indi. Erdoğan, tören alanına giderken vatandaşların sevgi seli ile karşılaştı. Erdoğan, vatandaşların sevgisine karşılık verirken, kısa süreli sohbetler gerçekleştirdi.

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan sevgi seli...

SAAT 14.14 - ERDOĞAN' HELİKOPTER İLE ALANA GELDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul'un temelinin atılacağı alana helikopter ile geldi. Erdoğan, 14.14 itibarıyla iniş yaptı.

SON DAKİKA: İstanbul'da tarihi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul'un temelinin atılacağı alana geldi

75 MİLYAR TL'LİK DEV YATIRIM

İstanbul Boğazı'nı tehditlerden koruyacak ve Türkiye'yi deniz taşımacılığında devler ligine çıkaracak Kanal İstanbul 75 milyar TL'lik yatırımla hayate geçecek.

7 YILDA TAMAMLANACAK

Asrın projesinde 26 Haziran 2021 ilk kazmanın vurulduğu gün olarak tarihe geçecek. Kanal İstanbul her şeyin planlandığı gibi gitmesi durumunda 7 yılda tamamlanacak.

KANAL İSTANBUL'UN AMACI

İstanbul Boğazı'nın tarihsel dokusunun korunması ve güvenliğinin sağlanması,

İstanbul Boğazı'nın trafik yükünün hafifletilmesi

İstanbul Boğazı'nın trafik güvenliğinin sağlanması,

Seyir emniyetinin sağlanması

Yeni bir uluslararası su yolu ve yatay mimariye dayalı modern bir yerleşim alanı oluşturulması