SON DAKİKA: İstanbul'da tarihi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul'un temelinin atılacağı alana geldi
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul projesinin ilk köprüsünün tememlinin atılacağı alana geldi.