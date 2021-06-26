Bakan Adil Karaismailoğlu'dan Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'den Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalar.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü'nün temeli atılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu törende açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu törendeki konuşmasını gerçekleştirdi. Karaismailoğlu, "Boğaz'ın çevresindeki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayacak. Kanal İstanbul seyir güvenliği açısından Boğaz'dan 13 kat daha güvenli olacak. Ülkemiz küresel ticaretten daha çok pay alacak. Kanal İstanbul, dünyayı Türkiye'ye bağlayacak. Köprümüz 45 kilometrelik Başakşehir-Bahçeşehir-Hadımköy yolunun bir parçası olmakla birlikte Kanal İstanbul'un Sazlıdere kesiminin de geçişini sağlayacaktır" dedi.