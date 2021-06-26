Video Yaşam SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan sevgi seli...

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan sevgi seli...

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan sevgi seli...
26.06.2021 | 14:25

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