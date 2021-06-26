SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan sevgi seli...
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SON DAKİKA: Bursa'da toprak altında ölümden mucizevi kurtuluş kamerada! 26.06.2021 | 14:42
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan sevgi seli... 26.06.2021 | 14:25
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YKS için yanlış okula gelen öğrencileri polis motosikletle böyle yetiştirdi 26.06.2021 | 12:01
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Depreme giden ekipler müdahale etmişti... O kazada 2 kişi hayatını kaybetti 26.06.2021 | 10:18
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Bursa'da otomobilin parçalandığı kaza kamerada: 3 ölü, 2 ağır yaralı 26.06.2021 | 10:18
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Rize'de cinayet anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı 26.06.2021 | 10:18
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Bingöl ve Elazığ'da 5.2'lik deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler... 26.06.2021 | 08:47
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Beykoz'da yayanın iki araç arasında kaldığı feci kaza kamerada | Video 25.06.2021 | 21:38
Son dakika haberleri... Kanal İstanbul projesinin temelinin atılacağı alana gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdıoğan'a vatandaşlardan sevgi seli...