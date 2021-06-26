Video Haber AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'dan Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalar

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'dan Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalar

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'dan Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalar
26.06.2021 | 15:06

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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'dan Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalar 09:42
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'dan Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalar 26.06.2021 | 15:06
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü'nün temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

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