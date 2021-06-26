Video Haber İstanbul'da tarihi gün! Başkan Erdoğan: "Kanal İstanbul'a İstanbul'un geleceğini kurtarma projesi olarak bakıyoruz"

İstanbul'da tarihi gün! Başkan Erdoğan: "Kanal İstanbul'a İstanbul'un geleceğini kurtarma projesi olarak bakıyoruz"

İstanbul'da tarihi gün! Başkan Erdoğan:
26.06.2021 | 15:34

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Asrın Projesi Kanal İstanbul'da ilk kazma vuruluyor. Temel atma töreni Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan törende tarihi açıklamalar yaptı. Tören sonrası Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün inşası resmen başlayacak. İşte tarihi günde 'çılgın proje'den tüm detaylar...

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