Son dakika haberi: Elmalı davası olayı infial yaratmıştı! Herkesin konuştuğu o mektupla ilgili şok gerçek…

BABA SAVCILIĞA BAŞVURDU

İkiz kızların babası A.K. daha önce, Göksel A. ve oğlu Umut'un çocuklarına birçok kez cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla Bayramiç Cumhuriyet Savcılığı'na başvurarak şikayette bulundu. Şikayetin ardından yapılan soruşturma kapsamında delil yetersizliği nedeniyle baba ve oğlu hakkında savcılık takipsizlik kararı verdi.