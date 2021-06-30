SON DAKİKA: Antalya Elmalı'da cinsel istismar davasında zanlılar nasıl serbest bırakıldı? Detaylar ortaya çıktı
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Son dakika haberleri... Antalya Elmalı cinsel istismar davası olayında cinsel istismar şüphelisi anne ve üvey babanın tahliye edilmesi Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Çocuklar ifadelerinde kan donduran detayları anlatırken, Adli Tıp Raporu'nda da cinsel istismar belgelendi. İki kardeş çizdikleri resimlerle de korkunç olayı gözler önüne serdi. Peki, Elmalı davası olayında anne ve üvey baba nasıl serbest kaldı? Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu A Haber canlı yayınında dikkat çeken o detayı anlattı, "Asıl sorun bu..." dedi.
Antalya Elmalı istismar davası: İki kardeşin çizdiği cinsel istismar resimleri ve kan donduran mektup görüntüleri ortaya çıktı!
SON DAKİKA: Antalya Elmalı davasındaki iki kardeşin çizdiği resimler ve mektubu cinsel istismarı ortaya çıkardı!