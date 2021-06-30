SON DAKİKA: Antalya Elmalı'da cinsel istismar davasında zanlılar nasıl serbest bırakıldı? Detaylar ortaya çıktı

Son dakika haberleri... Antalya Elmalı cinsel istismar davası olayında cinsel istismar şüphelisi anne ve üvey babanın tahliye edilmesi Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Çocuklar ifadelerinde kan donduran detayları anlatırken, Adli Tıp Raporu'nda da cinsel istismar belgelendi. İki kardeş çizdikleri resimlerle de korkunç olayı gözler önüne serdi. Peki, Elmalı davası olayında anne ve üvey baba nasıl serbest kaldı? Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu A Haber canlı yayınında dikkat çeken o detayı anlattı, "Asıl sorun bu..." dedi.