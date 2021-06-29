Antalya Elmalı istismar davası: İki kardeşin çizdiği cinsel istismar resimleri ve kan donduran mektup görüntüleri ortaya çıktı!

Son dakika haberleri... Türkiye'yi sarsan Antalya Finike'de iki kardeşin zincirleme şekilde cinsel istismara uğradığı olayla ilgili şok resimler! Kan donduran cinsel istismar olayı iki küçük çocuğun çizdiği resimler ve yazdıkları mektup ile ortaya çıkmıştı.

Elmalı davası olayı Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. İki kardeş çizdiği resim ve yazdığı mektup ile cinsel istismarı anlattı. Kan donduran olayda anne ve üvey babanın 6 yaşındaki kız çocuğu ve 9 yaşındaki ağabeyine cinsel istismarda bulundukları belirtiliyor. Babaanne geçen yıl haziran ayında yaşandığı belirtilen korkunç olayla ilgili şikayette bulunurken, Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi anne Merve A. ve üvey baba Rahmi A.'yı serbest bıraktı. Sosyal medyada kararın duyulmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Elmalı davasında çıkan karara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptığı son dakika açıklaması ile tepki gösterdi. Çocukların korumaya alındığı, karara itiraz edildiği bildirildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptığı son dakika açıklamasında, sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti. Elmalı davası olayı ile ilgili son açıklama ise Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan geldi. Başsavcılık dikkat çeken detaylara yer verdi.