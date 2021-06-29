SON DAKİKA: Antalya Elmalı davasındaki iki kardeşin çizdiği resimler ve mektubu cinsel istismarı ortaya çıkardı!

Son dakika haberleri... Antalya Finike'deki çocuklara cinsel istismar dehşeti çocukları çizimleri ile ortaya çıktı! Kan donduran olayda anne ve üvey babanın 6 yaşındaki kız çocuğu ve 9 yaşındaki ağabeyine cinsel istismarda bulundukları belirtiliyor. Babaanne geçen yıl haziran ayında yaşandığı belirtilen korkunç olayla ilgili şikayette bulunurken, Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi anne Merve A. ve üvey baba Rahmi A.'yı serbest bıraktı. Sosyal medyada kararın duyulmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü.

Balıkesir'de yaşayan babaanne G.S'nin savcılığa başvurusuyla ortaya çıkan korkun olay iddiaya göre şöyle gelişti. Geçen yıl haziran ayında, savcılığa müracaat eden babaanne G.S., o dönem 6 ve 9 yaşında olan iki torununun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla, eski gelini Merve A., kocası Rahmi A. ile gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi oldu. Savcılık, babaannelerinin yanında olan, istismara uğradığı öne sürülen ana sınıfı öğrencisi G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G.'nin, Çocuk İzlem Merkezi'nde doktorlar gözetiminde ifadesine başvurdu.

ÇOCUKLAR ÇİZEREK ANLATTI

Küçük kız ve ağabeyi, başlarına gelenleri, deftere yaptıkları çizimlerle anlatmaya çalıştı. İfadesinde anne ve babasının ayrıldığını söyleyen G.E.G., annesi Merve A.'nın Rahmi A. ile evlendiğini, ancak F., A., M. ve M. adlı erkeklerle de ilişkisi olduğunu söyleyerek, geçen yıl üvey babası Rahmi A. ile isimleri F., A. ve M. olan kişilerin kendisine istismarda bulunduğunu anlattı. G.E.G.'nin, başından geçen olaylarla ilgili annesi Merve A., üvey babası Rahmi A. ve dayısı S.'den şikayetçi olduğunu ve ağabeyiyle kendisine çok acı çektirdiklerini anlattığı öğrenildi. G.E.G, anneanne F.G. ile dayısı S. C.G.'nin de kendisini çok dövdüğünü söyledi.