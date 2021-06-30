SON DAKİKA: Antalya Elmalı'daki istismar davası hakkında flaş açıklama!
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SON DAKİKA: Antalya Elmalı'daki istismar davası hakkında flaş açıklama! 30.06.2021 | 09:38
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Kasımpaşa sahilinde erkek cesedi bulundu | Video 30.06.2021 | 08:51
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Uyuşturucu çetesine şok baskın | Video 30.06.2021 | 09:01
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SON DAKİKA: 2021 LGS sonuçları açıklandı! LGS Sonuçları Öğrenme linki 30.06.2021 | 08:54
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Kontrolden çıkan kamyonet viyadük inşaatına daldı: 4 yaralı | Video 30.06.2021 | 08:16
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Sarıkamış’ta inatçı keçi saldırgan ayıya böyle kafa tuttu | Video 30.06.2021 | 08:16
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Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar bıçaklı kavga sonrası gözaltına alındı | Video 30.06.2021 | 08:16
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Türkiye'de toplam aşı olan kişi sayısı | Video 29.06.2021 | 19:57
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Hatay’da gençlerin göl keyfi acı bitti: 1 ölü | Video 29.06.2021 | 19:41
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Şüpheli şahsın uygulama noktasından kaçtığı anlar kamerada | Video 29.06.2021 | 17:30
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Hindistan'da alkollü sürücü dehşet saçtı: 1 ölü | Video 29.06.2021 | 16:57
Son dakika haberleri... Antalya Finike'deki iki çocuğa cinsel istismar davası ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Antalya Elmalı istismar davası: İki kardeşin çizdiği cinsel istismar resimleri ve kan donduran mektup görüntüleri ortaya çıktı!
SON DAKİKA: Antalya Finike'de iki kardeşe sapık üvey baba cinsel istismarını ortaya çıkartan şok görüntüler!