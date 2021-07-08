'Tosuncuk' Mehmet Aydın'a boşanma şoku! Caroline ile ilişki yaşadığı ortaya çıkınca...

Hürriyet'in haberine göre: Türkiye'ye dönmeseydi Bursa Aile Mahkemesi vasi atama ya da gazete ilanı verme yoluna gidecek ve kararını kesinleştirecekti. Şimdi ise karar cezaevinde Aydın'a tebliğ edilecek. itiraz etmezse karar kesinleşecek. İtiraz ederse boşanma dosyası istinaf mahkemesine gidecek.



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