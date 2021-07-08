Son dakika | Tutuklanan Tosuncuk'un ifadesinde dikkat çeken detaylar

TOSUNCUK'UN İFADESİNDEN DETAYLAR

'BITCOIN ÜRETECEKTİM'

AYDIN, savcılık ifadesinde, Türkiye'de Bitcoin faaliyeti yapmak istediğini ve 800 kadar Bitcoin üretim cihazı aldıklarını, çıkan haberler nedeniyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın inceleme başlattığını söyledi. Hakkında yakalama kararı olan sanıklardan Cengiz Samur'un Amerika'da, Osman Naim Kaya'nın Uruguay'da, ağabeyi Fatih Aydın'ın da Brezilya'da olduğunu söyleyen Aydın, ağabeyine "Ben Türk adaletine teslim olacağım, sen de ol" dediğini, onun da düşüneceğini söylediğini aktardı. Akrabası Ebubekir Kahraman'ın ise kendisini para isteyerek tehdit ettiğini anlattı.



'MAL VARLIĞIMDAN KARŞILANSIN'

AYDIN ifadesinde, "Dolandırma amacım yoktu. Paralarını alıp kaçma kastım da yok. Yurt dışında bulunduğum sürede kendi imkanlarımla mağdurların parasını ödemeyi hep düşündüm. Ama ben de mağdur oldum. Uruguay'dan Brezilya'ya geçtiğim sırada 50 bin Euro para ve 3 Bitcoin olmak üzere toplam 100 bin dolar param vardı. Onunla yaklaşık 3 yıl boyunca geçindim. Örgüt kurup insanları dolandırdığım iddiasını kabul etmiyorum. Her şeyi samimiyetle anlattım. Bazı hatalarım oldu. Yanlış insanlarla tanıştım, yanlış insanlarla çalıştım. Ben de üyeler gibi mağdurum. Mağdurların zararı Türkiye'deki el konulan varlıklarımdan karşılansın" diye konuştu.