Son dakika | Tutuklanan Tosuncuk'un ifadesinde dikkat çeken detaylar

Son dakika... Binlerce insanı dolandıran Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın (30) tutuklandı. Hakkında 75 bin 260 yıla kadar hapis istenen Aydın, emniyetteki işlemlerinin ardından dün sabah Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü ve sağlık kontrolünden geçirildi. Sonrasında gerçekleşen sıralı işlemlerin ardından tutuklandı. Mehmet Aydın'ın ifadesinde çok dikkat çeken noktalar vardı. İşte ayrıntılar
SON DAKİKA TUTUKLANDI
Ardından da Kartal'daki İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Aydın'ın ifadesini cumhuriyet savcısı Yücel Ertaş aldı. Savcılık, yaklaşık 4 saat süren ifade alma işleminin ardından Aydın'ı tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti. Mahkeme, Aydın'ın "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.
Aydın Maltepe Cezaevi'ne konuldu. SABAH, Aydın'ın emniyet ve savcılıktaki ifadelerinin detaylarına ulaştı. Aydın, 4 gün gözaltında tutulduğu İstanbul Emniyeti'nde 26 saat süren ifadesinde pişkin bir şekilde "Ben de zarardayım" savunması yaptı.
Sistemi nasıl kurduğundan, neden yurtdışına kaçtığına ve dönüş kararının ayrıntılarına kadar birçok sorunun yanıtını verdi. Mehmet Aydın'ın, ilk olarak Türkiye'den Arjantin'e, oradan da Uruguay'a geçip burada inşaat şirketi kurduğu belirlendi. Kurduğu şirkete bir süre sonra Uruguay devleti tarafından el konulunca Brezilya'ya giden Mehmet Aydın'ın, burada da bir süre kaldıktan sonra Türkiye'ye teslim olduğu tespit edildi.
Teslim olduğunda Aydın'ın cebinde, 120 liraya karşılık gelen 70 Brezilya Reali nakit para bulunduğu öğrenildi. 85 sayfalık ifadesinde resmi kayıtlara göre üzerinde ve hesaplarında hiç para olmadığını belirten Aydın, "Ben yeniden hayatıma bir yön vermek için Türkiye'ye geri geldim. Hedeflerim var.
LİSEYİ DE BORÇLARIMI DA BİTİRECEĞİM
Terk ettiğim liseyi bitireceğim ve mezun olacağım. Mal varlıklarım borçlarımı karşılamaya yetiyor" dedi. İşte Aydın'ın ifadelerinden detaylar:
Çiftlik Bank sisteminde kimseye kesin kazanç vaadinde bulunulmadı. Sadece ana para iadesi garantisi verildi. Bu sistemi asla dolandırıcılık amacıyla kurmadım. Her zaman iyi niyetli davrandım. Şirketin kapandığı son ana kadar ana para iadesi yapılması, iyi niyetli olduğumu gösterir.
Sistemde görev alanlar, kötü niyetli davranıp kendilerine haksız menfaat temin ederek beni de zarara uğrattı. Tüm mal varlığımın bu sistemden zarar görenlerin mağduriyetinin giderilmesi için kullanılmasını istiyorum.
Basından soruşturmayı takip ederken Çiftlik Bank mağdurlarının 64 milyon lira zarara uğradığı yönünde haberler gördüm. Türkiye'de kurulu "Çiftlik Bank" organizasyonundaki şirketlerin mal varlıkları ise 200 milyon lira civarında. Bu mağduriyeti karşılayacağımdan dolayı teslim olmaya karar verdim, bu kapsamda Brezilya'da teslim oldum.
TOSUNCUK'UN İFADESİNDEN DETAYLAR
'BITCOIN ÜRETECEKTİM'
AYDIN, savcılık ifadesinde, Türkiye'de Bitcoin faaliyeti yapmak istediğini ve 800 kadar Bitcoin üretim cihazı aldıklarını, çıkan haberler nedeniyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın inceleme başlattığını söyledi. Hakkında yakalama kararı olan sanıklardan Cengiz Samur'un Amerika'da, Osman Naim Kaya'nın Uruguay'da, ağabeyi Fatih Aydın'ın da Brezilya'da olduğunu söyleyen Aydın, ağabeyine "Ben Türk adaletine teslim olacağım, sen de ol" dediğini, onun da düşüneceğini söylediğini aktardı. Akrabası Ebubekir Kahraman'ın ise kendisini para isteyerek tehdit ettiğini anlattı.
'MAL VARLIĞIMDAN KARŞILANSIN'
AYDIN ifadesinde, "Dolandırma amacım yoktu. Paralarını alıp kaçma kastım da yok. Yurt dışında bulunduğum sürede kendi imkanlarımla mağdurların parasını ödemeyi hep düşündüm. Ama ben de mağdur oldum. Uruguay'dan Brezilya'ya geçtiğim sırada 50 bin Euro para ve 3 Bitcoin olmak üzere toplam 100 bin dolar param vardı. Onunla yaklaşık 3 yıl boyunca geçindim. Örgüt kurup insanları dolandırdığım iddiasını kabul etmiyorum. Her şeyi samimiyetle anlattım. Bazı hatalarım oldu. Yanlış insanlarla tanıştım, yanlış insanlarla çalıştım. Ben de üyeler gibi mağdurum. Mağdurların zararı Türkiye'deki el konulan varlıklarımdan karşılansın" diye konuştu.