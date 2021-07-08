'Tosuncuk'a o araba soruldu! İşte cevabı

Tosuncuk olarak bilinen Aydın dün tutuklanarak cezaevine konuldu. Mehmet Aydın'ın Uruguay'da lüks araçla drift yaparken çekilen görüntüsü uzun süre konuşulmuştu. Fiyatının 640 bin dolar olduğu belirtilen Aydın, ifadesinde o araçla ilgili bilgiler de verdi.
Uruguay'ın mal varlığına el koyduğunu söyleyen Mehmet Aydın, "Uruguay'da Ferrari marka lüks aracıma eşime ait araca el konuldu. Yaklaşık 600-700 bin dolar değerinde şahsıma ait yatıma ve şirkete ait 7 villa arsasına, şirkete at inşaat malzemelerine, yine şirkete ait araçlara el konuldu" ifadelerini kullandı.
"ARKADAŞIM DOLANDIRDI"
Evde de Doğukan A.'yı videoya alan Aydın ve arkadaşları siteyi kapatmasını isteyerek videoya çekti, "Seni döverim, konuşursun" diye korku dolu anlar yaşattı. Dehşet dolu anların ardından mağdur çocuk şikayetçi oldu. Aydın ve 2 arkadaşına dava açıldı. O dönem 25 yaşında olan Aydın ilk kez hakim karşısına çıktığı Bursa 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada arkadaşını dolandırıcılıkla suçladı. Hakime, "Ben bilgisayar yazılım işiyle uğraşıyorum.
Doğukan da yanımda çalışıyordu. İnternet siteme ait bilgileri benden habersiz alıp kendisine site açmış. Siteyi kaldırması için evime gittik. Yaptığı site ile insanları dolandırdı. Görüntülerini kaydedip polise verecektim ama veremedim, o benden önce davranmış" dedi.
KESİN KAZANÇ VAADİNDE BULUNMADIM
Zamanla şarküteri ve çiftlikler açtığını, bazı kişilerin para istemesi üzerine eşiyle yurtdışına çıktığını ve geri gelmediğini, yurtdışında bulunduğu süreçte de çeşitli ülkelerde firmalar açtığını anlattı. Türkiye'deki Çiftlikbank işlerinin ise çalışanlarınca yürütüldüğünü söyleyen Aydın'ın,
Çiftlikbank sisteminde kimseye kesin kazanç vaadinde bulunulmadığını belirttiği kaydedildi.
ANA PARA İADESİ GARANTİSİ
Katılımcılara sadece sistem herhangi bir şekilde kapanırsa sadece ana para iadesi garantisi verildiğini, oyuna üye olanların
reel çiftliklerde payı olmadığını, binlerce üyenin de oyunda kazandığı paraları nakit olarak teslim aldığını anlatan Aydın, Çiflikbank'ın mucidi ve kurucusu olduğunu kaydetti.
Bu sistemi asla dolandırıcılık amacıyla kurmadığını öne süren Mehmet Aydın, her zaman iyiniyetli davrandığını, şirketin kapandığı son ana kadar ana para iadesi yapmasının da iyi niyetli olduğunu gösterdiğini ifade etti.