Son dakika: NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi sonrası ortak bildiri! Çin vurgusu...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere NATO karargahına geldi. Başkan Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da eşlik etti. Başkan Erdoğan'ın katıldığı NATO Liderler Zirvesi sonrasında ortak bildiri yayınlandı. İşte Brüksel'deki olağanüstü zirvenin tüm detayları...







BAŞKAN ERDOĞAN, MACRON İLE BİR ARAYA GELDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. İki liderin, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'ndaki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

Başkan Erdoğan NATO Karargahında! NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi başlıyor | Video