Başkan Erdoğan NATO Karargahında! NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi başlıyor | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rusya-Ukrayna savaşı gündemi ile toplanacak olan NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti. NATO karargahına gelen Başkan Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşüyor.