Video Haber Başkan Erdoğan, Estonya Başbakanı Kallas ile bir araya geldi | Video
Başkan Erdoğan, Estonya Başbakanı Kallas ile bir araya geldi | Video

Başkan Erdoğan, Estonya Başbakanı Kallas ile bir araya geldi | Video

24.03.2022 | 17:38

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Başkan Erdoğan, Estonya Başbakanı Kallas ile bir araya geldi. Detaylar A Haber'de...

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