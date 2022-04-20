Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste patlama: 1 ölü...
Giriş Tarihi: 20.4.2022 08:26 Son Güncelleme: 20.4.2022 08:53

Son dakika: Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste patlama: 1 ölü...

Son dakika: Bursa’da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste patlama: 1 ölü...

Son dakika haberi: Bursa'nın Orhangazi ilçesinde infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste nedeni henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti.

Bursada infaz koruma memurlarının içinde bulunduğu otobüste patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.



Olay, saat 07.30 sıralarında Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Cezaevine göreve giden infaz koruma memurlarının içinde bulunduğu otobüste henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada büyük hasar gören otobüste, ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere götürülürken, araç bir akaryakıt istasyonuna çekildi. Patlamanın nedeni araştırılıyor.

SON DAKİKA! Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste patlama! 1 kişi hayatını kaybetti | Video

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Son dakika: Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste patlama: 1 ölü...
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