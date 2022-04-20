Bursa'da hain saldırı! Bursa Valisi Yakup Canbolat saldırı hakkında konuştu | Video

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste bombalı saldırı düzenlendi. Bursa Valisi Canbolat, infaz koruma memurlarının bulunduğu araca el yapımı patlayıcı olduğu değerlendirilen düzenekle saldırı yapıldığını, 1 personelin şehit olduğunu bildirdi. Canbolat, "İçişleri ve Adalet Bakanları Bursa'ya geliyor." dedi.