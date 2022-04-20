Video Haber SON DAKİKA! Bursa'daki hain saldırının görüntüleri ortaya çıktı! EYP böyle patlatıldı | Video
SON DAKİKA! Bursa'daki hain saldırının görüntüleri ortaya çıktı! EYP böyle patlatıldı | Video

SON DAKİKA! Bursa'daki hain saldırının görüntüleri ortaya çıktı! EYP böyle patlatıldı | Video

20.04.2022 | 10:44

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Bursa'da cezaevinde görevli infaz koruma memurlarının servisinin geçişi sırasında meydana gelen patlamada bir personel şehit oldu, biri ağır 4 personel yaralandı. Hain saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

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