SON DAKİKA! Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste patlama! 1 kişi hayatını kaybetti | Video
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Bursa'da cezaevi aracında yaşanan, sebebi henüz bilinmeyen patlama sonrası 1 infaz koruma memuru hayatını kaybetti, 8 infaz koruma memuru ise yaralandı.