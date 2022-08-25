Son dakika haberi: Şarkıcı Gülşen'in, Nisan ayında verdiği bir konserde İmam Hatip'te okuyanlara yönelik haddini aşan ifadeleri ortaya çıktı. Gülşen, sahnede "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor' gibi akıldışı bir ifade kullanarak İmam Hatip'lileri hedef aldı.

Gülşen'den İmam Hatiplilere skandal sözler | Video

Gülşen'in gülerek kurduğu sözlere ise seyircilerin alkış tuttuğu görüldü. Sosyal medya kullanıcıları akıl ve çağ-dışı yaklaşıma tepki gösterdi.

BAŞSAVCILIK'TAN SKANDAL SÖZLERE JET SORUŞTURMA

Şarkıcı Gülşen hakkında sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı soruşturma başlatıldı. "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan açılan soruşturma kapsamında kolluk görevlilerine Gülşen'in mevcutlu olarak savcılıkta hazır edilmesi talimatı verildi.