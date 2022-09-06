Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Şarkıcı Gülşen’in iddianamesi kabul edildi! Hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Giriş Tarihi: 6.9.2022 12:09 Son Güncelleme: 6.9.2022 12:20

Son dakika: Şarkıcı Gülşen’in iddianamesi kabul edildi! Hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Son dakika: Şarkıcı Gülşen’in iddianamesi kabul edildi! Hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz nisan ayında sahne aldığı bir mekanda İmam Hatiplilere yönelik hakaret içerikli sözleri gerekçesiyle 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen’in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Gülşen, 21 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.

Son dakika haberleri: Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun geçtiğimiz nisan ayında sahne aldığı bir mekânda imam hatip liselilerine yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan resen başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

SON DAKİKA: İLK DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi de iddianameyi kabul etti. Gülşen, 21 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma doğrultusunda Gülşen Bayraktar Çolakoğlu, 25 Ağustos Perşembe günü tutuklanmıştı.

Çolakoğlu'nun avukatının itirazını değerlendiren nöbetçi İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, 29 Ağustos Pazartesi günü Çolakoğlu'nun "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar vermişti.

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Son dakika: Şarkıcı Gülşen’in iddianamesi kabul edildi! Hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
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