Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Şarkıcı Gülşen'in ev hapsinin kaldırılması talebi reddedildi
Giriş Tarihi: 1.9.2022 16:40 Son Güncelleme: 1.9.2022 17:19

Son dakika: Şarkıcı Gülşen'in ev hapsinin kaldırılması talebi reddedildi

Son dakika haberleri: İmam Hatip Liselilerine yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilen ünlü şarkıcı Gülşen’in avukatı karara itiraz etti. Mahkeme, itirazı kabul ederek cezaevinde olan Gülşen’in ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verdi. Gülşen’in avukatı bugün ev hapsinin kaldırılması için savcılığa dilekçe sundu. Yapılan değerlendirme sonucunda Gülşen’in talebi reddedildi.

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Son dakika: Şarkıcı Gülşen’in ev hapsinin kaldırılması talebi reddedildi

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz Nisan ayında sahne aldığı bir mekanda İmam Hatip Liselilerine yönelik sözleri nedeniyle şarkıcı Gülşen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında dün Gülşen gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gülşen, ifadesi ardından savcılık tarafından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Gülşen "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklandı.

CEZAEVİNDEN EV HAPSİNE

Gülşen'in avukatı Emek Emre, tutukluluk kararına itiraz etti. Nöbetçi İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi itirazı değerlendirdi. Mahkeme, Gülşen'in tutukluluk itirazını kabul ederek ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verdi.

4 gün cezaevinde kalan Gülşen cezaevinden tahliye edilip ev hapsine geçmişti.

TALEBİ REDDEDİLDİ

Gülşen'in avukatı Emek Emre savcılığa dilekçe sunarak müvekkili Gülşen'in ev hapsinin kaldırılmasını talebinde bulunmuştu. Yapılan değerlendirme sonucunda şarkıcı Gülşen'in talebi reddedilerek ev hapsinin devamına karar verildi.

SON DAKİKA | Şarkıcı Gülşen tahliye edildi Son dakika haberi! ABD'den Gülşen açıklaması: İmam hatiplilere yönelik skandal sözlere destek! SON DAKİKA: Gülşen'den İmam Hatipliler için skandal sözler! O görüntüler ortaya çıktı! Soruşturma başlatıldı SON DAKİKA: Gülşen'in İmam Hatiplilere yönelik skandal sözleri tepki çekmişti! Şarkıcı Gülşen tutuklanarak cezaevine gönderildi

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Son dakika: Şarkıcı Gülşen'in ev hapsinin kaldırılması talebi reddedildi
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