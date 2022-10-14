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Giriş Tarihi: 15.10.2022 03:16 Son Güncelleme: 15.10.2022 03:26

Bartın'daki maden ocağı patlamasında zamana karşı yarış: Maden işçisi o anları anlattı

AA
Bartın’daki maden ocağı patlamasında zamana karşı yarış: Maden işçisi o anları anlattı

Bartın'da patlama meydana gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki arkadaşlarını kurtarmaya çalışan maden işçisi Öner Özmen, yaşadıklarını anlattı. Özmen, "Olayı duyar duymaz bütün madenci arkadaşlarımız, burada omuz omuza çalıştıkları arkadaşlarını kurtarmak için seferber oldu." dedi.

Evli ve bir çocuk babası 10 yıllık maden işçisi Özmen, arama kurtarma amacıyla şefleriyle ocağa indiklerini söyledi. Yaklaşık 3 kilometre yürüyerek eksi 350 kotuna indiklerini anlatan Özmen, "Bant sistemimiz vardı, onlar dağılmış. Gaz, genizleri yakıyordu. Gittiğimizde arama kurtarmalar, amirlerimiz ve müdürlerimiz zaten olay yerindeymiş. Arkadaşlarımızın yanlarına biz de gittik." diye konuştu.

"MESAİYE KALABİLİRDİK"

Özmen, normalde kendisinin çalıştığını belirterek şunları kaydetti:

"Vardiyaya da kalabilirdim. Buradan saat 4 gibi çıktım hatta işe giden arkadaşlarımla vedalaştım. Vedalaştım derken; bir arkadaşımız vardı, elbisemi almaya gelmiştim, onu gördüm. 'Hayırlı işler' dedik birbirimize, gülerek gitmiştik. Mesaiye kalabilirdik.

"OMUZ OMUZA ÇALIŞTIK"

Olayı duyar duymaz bütün madenci arkadaşlarımız, burada omuz omuza çalıştıkları arkadaşlarını kurtarmak için seferber oldu, aşağıda hala çalışıyorlar. Herkes canla başla çalışıyor."

"OKSİJEN CİHAZLARIMIZ, KİŞİSEL KORUYUCU ALETLERİMİZ, HER ŞEYİMİZ VAR"

Her türlü cihazlarının bulunduğunu aktaran Özmen, "Her türlü önlem alınıyor ama beklenmedik, ani durumlar oluyor. Ani durumlarda bazı şeyler gelişiyor. Oksijen cihazlarımız, kişisel koruyucu aletlerimiz, her şeyimiz var, tamdır yani. Bunların denetlenmesi de yapılıyor. Her türlü önlem alınıyor, onlarda sıkıntı yok ama grizu farklı bir şey." ifadelerini kullandı.

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Bartın'daki maden ocağı patlamasında zamana karşı yarış: Maden işçisi o anları anlattı
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