SON DAKİKA! Bartın’da maden ocağından kurtulan işçi konuştu: Göz gözü görmedi

VALİ İLE İŞÇİ KONUŞTU

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, patlamanın meydana geldiği TTK Amasra Müessese Müdürlüğü'ne geldi. Vali Arslan, "Kim çıktı aşağıdan? Durum nedir?" diyerek maden ocağından çıkan işçi ile konuştu.

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"GÖZ GÖZÜ GÖRMEDİ!"

Maden ocağından çıkan işçi, "Hiçbir şey bilmiyoruz. Toz, duman oldu, ne olduğunu bilmiyoruz, gözükmedi. Kendi imkanlarımla çıktım.

Patlama büyük ihtimalle de tam olarak, yani biz biraz geride olduğumuzdan dolayı sadece basınç oldu. Basınçtan dolayı toz kütlesi oldu, göz gözü görmedi" dedi.