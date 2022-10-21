Aliyev’in halter şovuna şampiyondan ilk yorum: Çok korktum

"HALTER KALDIRAN ALİYEV'E BİR ŞEY OLMASINDAN KORKTUM"

Mutlu sözlerine şöyle devam etti: "Fakat benim de en korktuğum anlardan bir tanesiydi. Çünkü gençken yapılan bir sporu yaştan dolayı bıraktık, bugün gördüm ki, istediğin zaman, sporda yaşın o kadar da önemli olmadığını anlamış olduk. Tüm halter camiası adına çok mutlu olduk. Ben halteri kaldırmadan önce bir beş dakika ısınma isterdim. Benim de korkum da oydu. Allah korusun Aliyev'e bir şey olsaydı, orada halter sporu anlamında buna sebep olduğum için üzülürdüm."