Başkan Erdoğan’ın Azerbaycan ziyaretinde renkli anlar… Aliyev’den halter performansı | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan gezisinde yaşanan renkli anlardan biri ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in halter kaldırmasıydı, bu anların fotoğraf karesi de epey gündem oldu. Aliyev’in halter kaldırırken çekilen fotoğraf karesinde Başkan Erdoğan ve dünya halter şampiyonu Halil Mutlu da vardı. Azerbaycan dönen Halil Mutlu o anları SABAH’a anlattı. Mutlu, “Beni bir sporcu olarak çok mutlu etti, gezinin unutulmazları arasındaydı. Fakat çok halteri kaldırırken Aliyev’e bir şey olmasından çok korktum. Aliyev istediğiniz zaman başarabilirsiniz mesajını vermek için burada gençlere bir örnek oldu” dedi.