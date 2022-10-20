Başkan Erdoğan ’makas altın mı?’ diye sordu: Aliyev’den açılışa damga vuran yanıt!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı topraklarda inşa ettiği ikinci havalimanı olan Zengilan Uluslararası Havalimanına indi. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Zengilan Uluslararası Havalimanının açılışını gerçekleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ'a geldi. Erdoğan'ı taşıyan TC-TUR uçağı, Karabağ'ın dünyaya açılan 2. kapısı olma özelliğini taşıyan ve 26 Nisan 2021'de temeli atılan Zengilan Uluslararası Havalimanına iniş yaptı. Erdoğan, Zengilan Uluslararası Havalimanına inen ilk cumhurbaşkanı olurken, kendisini karşılayan Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ile birlikte havalimanının açılışını gerçekleştirdi.
BAŞKAN ERDOĞAN 'MAKAS ALTIN MI?' DİYE SORDU: ALİYEV'DEN AÇILIŞA DAMGA VURAN YANIT!
Tören sırasında Erdoğan'ın kurdeleyi keserken kullandığı makas için "Altın değil mi?" diye sorması üzerine Aliyev'in "Altına benziyor ama siz keseceğiniz için altından da kıymetli" yanıtını vermesi programa damga vurdu.
Başkan Erdoğan ve Aliyev arasındaki altın makas diyaloğu programa damga vurdu | Video
AZERBAYCAN ZİYARETİNDE RENKLİ ANLAR: ALİYEV'DEN HALTER ŞOV
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte temelini attıkları Türk ve Azerbaycanlı yatırımcıların ortak projesi olan Dost Agropark Zengilan Akıllı Tarım Köyü Projesi'nin ilk etabının açılışını gerçekleştirdi. Program sırasında Spora düşkünlüğüyle bilinen Aliyev'in halter kaldırdığı görüntüler renkli anlara sahne oldu.
Başkan Erdoğan ziyareti dahilinde, Cebrayıl'daki Kumlak Tren İstasyonu ile Azerbaycan-Türkiye Uluslararası Orman Eğitim Merkezi, Akıllı Fidancılık ve Dostluk Orman Kompleksi ile Zengilan'ın Sarılı köyünde bulunan Dost Agropark Zengilan Akıllı Tarım Köyü Projesi'nin ilk etabının açılış törenlerine katılacak.
Başkan Erdoğan'a Azerbaycan ziyaretinde TBMM Başkan Vekili Celal Adan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik edecek