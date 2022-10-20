Başkan Erdoğan ’makas altın mı?’ diye sordu: Aliyev’den açılışa damga vuran yanıt!

BAŞKAN ERDOĞAN 'MAKAS ALTIN MI?' DİYE SORDU: ALİYEV'DEN AÇILIŞA DAMGA VURAN YANIT!

Tören sırasında Erdoğan'ın kurdeleyi keserken kullandığı makas için "Altın değil mi?" diye sorması üzerine Aliyev'in "Altına benziyor ama siz keseceğiniz için altından da kıymetli" yanıtını vermesi programa damga vurdu.

Başkan Erdoğan ve Aliyev arasındaki altın makas diyaloğu programa damga vurdu | Video