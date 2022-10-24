SON DAKİKA | Binali Yıldırım’ın sağlık durumu nasıl? Ömer Çelik’ten açıklama: Takla attı ve kayalıklara çarptı

ÇOK CİDDİ BİR KAZAYDI

Kaza hakkında bilgi veren Çelik, "Sayın Başbakanımızı, milletvekilimiz Şamil Bey'i ve Oğuzhan arkadaşımızı şuanda ziyaret ettim. Kazadan sonra biliyorsunuz buraya beraber geldik, şimdi şükürler olsun ki durumları iyi.

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Orada ilk müdahaleleri yapılmıştı. Buraya geldikten sonra sağ olsunlar hocalarımız titizlikle ilgileniyorlar. Şu an gördüğüm kadarıyla daha iyi durumdalar, bir müddet daha tedavileri burada sürecek. Şükürler olsun ki, atlattığımız kazaya göre herkesin durumu çok iyi, çünkü o ciddi bir kazaydı. Arabanın takla attığı ve daha sonra kayalara çarptığı çok ciddi bir kazaydı" dedi.