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Giriş Tarihi: 23.10.2022

Binalı Yıldırım’a başarılı doku nakli

Mahmut Keşan Mahmut Keşan
ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Binalı Yıldırım’a başarılı doku nakli
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de trafik kazası geçiren ve İstanbul Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'a, saçlı derideki doku kaybı dolayısıyla başarılı bir doku nakli ameliyatı yapıldı. Yıldırım'ın doku nakli ameliyatının Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından gerçekleştirildiği öğrenildi. Gözetim altında tutulan Yıldırım'ı hastanede ziyaret ederek doktorlarından bilgi alan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Saçlı derideki doku kaybı sebebiyle, doku nakli ameliyatı başarılı şekilde yapıldı. Süreçte yanındaydım" dedi. Bakan Koca, aynı kazada yaralanan milletvekili Şamil Ayrım'ın da vücudundaki bazı kırıklar nedeniyle tedavisinin sürdüğünü kaydetti. Bilinci açık ve müşahade altında tutulan Binali Yıldırım'a gün içerisinde hem aile yakınları hem de siyasiler geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
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Binalı Yıldırım’a başarılı doku nakli
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