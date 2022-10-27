Haberler Gündem Haberleri HDP'li Taşdemir’den TBMM'deki odasında terör provokasyonu: PKK kanalında TSK'yı hedef aldı!
Giriş Tarihi: 27.10.2022 11:03 Son Güncelleme: 27.10.2022 11:16

HDP'li Taşdemir’den TBMM'deki odasında terör provokasyonu: PKK kanalında TSK'yı hedef aldı!

HDP’li Taşdemir’den TBMM’deki odasında terör provokasyonu: PKK kanalında TSK’yı hedef aldı!

TBMM'deki odasında PKK'ya yakınlığıyla bilinen Medya Haber televizyonuna açıklamalarda bulunan HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir skandal ifadeler kullandı. Taşdemir, Türkiye'nin terörle mücadele için ayırdığı bütçeye ilişkin "2020 - 2022 yılı arasında bütçenin büyük kısmı savaşa ayrıldı.Yani Kürtlere karşı kullanıldı." dedi. İşte detaylar...

HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir, Meclis'teki odasından PKK'ya yakınlığıyla bilinen 'Medya Haber' isimli kanala bağlandı.

PKK KANALINDA TSK'YI HEDEF ALDI

Burada yaptığı konuşmada TSK'nın bütçesinin terörle mücadele için kullanılmasına tepki gösteren Taşdemir şu ifadeleri kullandı:

HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir TBMM'den PKK kanalına bağlanarak TSK'yı hedef aldı | Video

"2020 - 2022 yılı arasında bütçenin büyük kısmı savaşa ayrıldı. Yani Kürtlere karşı kullanıldı. Bütün ülkenin kaynaklarını buraya aktardılar. Bu politika 2023'te giderek daha fazla derinleşecek. Burada bir ısrar ve süreklilik göreceğiz."

HDP'li Taşdemir'in Meclis'ten bağlanarak TSK'yı eleştirdiği yayın organına TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı da katılmış, kimyasal silah iftirasını atmıştı. Öte yandan 'Medya Haber' isimli kanala CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de konuk olduğu ortaya çıkmıştı.

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HDP'li Taşdemir’den TBMM'deki odasında terör provokasyonu: PKK kanalında TSK'yı hedef aldı!
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