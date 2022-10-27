HDP’li Taşdemir’den TBMM’deki odasında terör provokasyonu: PKK kanalında TSK’yı hedef aldı!

HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir, Meclis'teki odasından PKK'ya yakınlığıyla bilinen 'Medya Haber' isimli kanala bağlandı.
PKK KANALINDA TSK'YI HEDEF ALDI
Burada yaptığı konuşmada TSK'nın bütçesinin terörle mücadele için kullanılmasına tepki gösteren Taşdemir şu ifadeleri kullandı:
HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir TBMM'den PKK kanalına bağlanarak TSK'yı hedef aldı | Video
"2020 - 2022 yılı arasında bütçenin büyük kısmı savaşa ayrıldı. Yani Kürtlere karşı kullanıldı. Bütün ülkenin kaynaklarını buraya aktardılar. Bu politika 2023'te giderek daha fazla derinleşecek. Burada bir ısrar ve süreklilik göreceğiz."