HDP’li Taşdemir’den TBMM’deki odasında terör provokasyonu: PKK kanalında TSK’yı hedef aldı!

PKK KANALINDA TSK'YI HEDEF ALDI

Burada yaptığı konuşmada TSK'nın bütçesinin terörle mücadele için kullanılmasına tepki gösteren Taşdemir şu ifadeleri kullandı:

HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir TBMM'den PKK kanalına bağlanarak TSK'yı hedef aldı | Video

"2020 - 2022 yılı arasında bütçenin büyük kısmı savaşa ayrıldı. Yani Kürtlere karşı kullanıldı. Bütün ülkenin kaynaklarını buraya aktardılar. Bu politika 2023'te giderek daha fazla derinleşecek. Burada bir ısrar ve süreklilik göreceğiz."