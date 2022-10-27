HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir TBMM'den PKK kanalına bağlanarak TSK'yı hedef aldı | Video
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HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir TBMM'den PKK propaganda kanalına bağlandı. Burada yaptığı konuşmada TSK'yı hedef alan Taşdemir, terörle mücadele için ayrılan bütçeyi eleştirdi.