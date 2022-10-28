Son dakika | Türk Tabipler Birliği hakkında ikinci adım; Başsavcılık’tan görevden alınma talep

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Türk Tabipler Birliği için ikinci adım atıldı. Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesine açılan davada, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı üyeleri ve halen Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın görevlerine son verilmesi, davalıların yerine yeni merkez konseyi başkanı ve üyelerinin seçilmesi istendi.

Davanamede, Fincancı'nın TTB Merkez Konseyi Başkanı resmi sıfatını da kullanarak somut bir bilgisi, resmi bir belgesi veyahut da başkaca bir delili olmaksızın açıklamalarda bulunduğu, söz konusu canlı bağlantı esnasında ise PKK silahlı terör örgütü üyelerinin resimlerinin, sözde gerilla ve çatışma-savaş ibareleri ile PKK silahlı terör örgütünün illegal faaliyetlerinin legal ve sözde kimyasal silahla kullandığı iddiasıyla mağdur şekilde gösterilmeye çalışıldığı, konuşmanın sonunda ise "Ben teşekkür ederim. Geçmiş olsun size de ayrıca" şeklinde örgüt yanlısı söylemde bulunduğu kaydedildi.