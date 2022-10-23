SON DAKİKA: Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya tepkiler sürüyor: Ya kapatılsın ya da...

Son dakika haberleri: Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik yaptığı açıklamalara tepkiler devam ediyor. AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, "Yönetimi, tabipler birliği gibi çalışmıyor. Bu bir hekim olarak incitici bir şey. Hekimlikle ilgili bir çalışmaları yok. Terör örgütünün savunuculuğunu yapıyorlar." ifadelerini kullanırken, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, "TTB daima terörün ve teröristin sözcülüğünü yapmakta; bölücü emellere çanak tutmakta, Türk düşmanlarının yuvası olmaktadır. Bu sebeple Türk Tabipleri Birliği kapatılmalıdır." dedi.