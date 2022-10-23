SON DAKİKA: Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya tepkiler sürüyor: Ya kapatılsın ya da...

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MHP TRABZON ORTAHİSAR İLÇE BAŞKANI MURAT GEDİKLİ DE TEPKİSİNİ ŞÖYLE DİLE GETİRDİ:

"Kahraman şanlı Türk ordusu, tarihi boyunca hiç kimseye hiçbir şekilde, nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmamıştır, kullanmaz da. Eğer TSK kimyasal, biyolojik silah kullanmış olsaydı şimdiye kadar terör çoktan bitmiş, saklandıkları deliklerde yok olmuşlardı.

Kahraman Türk ordumuza bu iftiraları atanlar haindir. Dünyada; kimyasal, biyolojik bir silah kullanmayacak tek bir ordu var ise o da peygamber ocağı olan Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. Ne zaman PKK zor duruma düşse TTB skandal bir açıklama yapmaktadır."