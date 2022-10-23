Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA: Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya tepkiler sürüyor: Ya kapatılsın ya da...
Giriş Tarihi: 23.10.2022 06:11 Güncelleme Tarihi: 23.10.2022 06:17

SON DAKİKA: Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya tepkiler sürüyor: Ya kapatılsın ya da...

Son dakika haberleri: Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik yaptığı açıklamalara tepkiler devam ediyor. AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, "Yönetimi, tabipler birliği gibi çalışmıyor. Bu bir hekim olarak incitici bir şey. Hekimlikle ilgili bir çalışmaları yok. Terör örgütünün savunuculuğunu yapıyorlar." ifadelerini kullanırken, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, "TTB daima terörün ve teröristin sözcülüğünü yapmakta; bölücü emellere çanak tutmakta, Türk düşmanlarının yuvası olmaktadır. Bu sebeple Türk Tabipleri Birliği kapatılmalıdır." dedi.

TOLGA YANIK
ÖZGÜR ÖZDEMİR
HARUN SEKMEN
SON DAKİKA: Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya tepkiler sürüyor: Ya kapatılsın ya da...

Son dakika haberleri: Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik yaptığı açıklamalara tepkiler devam ediyor. Konya Şehit Aileleri Derneği Başkanı Recep Pekdemir, "Şebnem Korur Fincancı'nın PKK kanalına çıkıp Türk Silahlı Kuvvetleri'ne attığı iftira asla kabul edilemez. Bu bir PKK sempatizanlığıdır.

SON DAKİKA: Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya tepkiler sürüyor: Ya kapatılsın ya da...

Şanlı ordumuzun geçmişi ve dünyaya saldığı nam, düşmana bile adaletle galebe çalmayı şiar edinmesi üzerine kuruludur. Bu nedenle Türk ordusu dünya üzerindeki tüm milletlerce adaleti ve hâkimiyeti altına aldığı esirlere bile merhametli davranması ile bilinir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya tepkiler sürüyor: Ya kapatılsın ya da...

Terör örgütüne gerçekleştirilen operasyonlarda kimyasal silah kullanıldığına yönelik atılan bu iftira da manipülasyon kokan bir harekettir. Yüreği bu derece kin ve nefret dolu olan sözde sağlıkçı Türk Tabipleri Birliği Başkanı'nın insanlara şifa vermesi mümkün değildir. Onu hekimlik gibi kutsal bir mesleğin ferdi olarak görmemiz bile mümkün değildir.

SON DAKİKA: Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya tepkiler sürüyor: Ya kapatılsın ya da...

Kendisini, iftira attığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Mehmetçiğimizin yılmaz savunucuları olarak, evladını vatanına kurban vermiş şehit aileleri olarak şiddetle kınıyor, terörü ve terörizmi, nifak tohumu ekmeye çalışan ve bunu destekleyen herkesi lanetliyoruz" dedi.

SON DAKİKA: Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya tepkiler sürüyor: Ya kapatılsın ya da...

DERHAL İSTİFA ET!

MHP TRABZON ORTAHİSAR İLÇE BAŞKANI MURAT GEDİKLİ DE TEPKİSİNİ ŞÖYLE DİLE GETİRDİ:

"Kahraman şanlı Türk ordusu, tarihi boyunca hiç kimseye hiçbir şekilde, nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmamıştır, kullanmaz da. Eğer TSK kimyasal, biyolojik silah kullanmış olsaydı şimdiye kadar terör çoktan bitmiş, saklandıkları deliklerde yok olmuşlardı.

Kahraman Türk ordumuza bu iftiraları atanlar haindir. Dünyada; kimyasal, biyolojik bir silah kullanmayacak tek bir ordu var ise o da peygamber ocağı olan Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. Ne zaman PKK zor duruma düşse TTB skandal bir açıklama yapmaktadır."

SON DAKİKA