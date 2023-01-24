Yeşilada’nın akla ziyan açıklamalarına Özalan’dan tepki: Elinize fırsat geçse...

Halk TV'de Özlem Gürses'in konuğu olan ekonomist Atilla Yeşilada'nın Türkiye'nin düzelmesi için verdiği "tavsiyeler" sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada Yeşilada'nın konuşmasından kesitler paylaşılırken tepki de gösterildi. Yeşilada televizyon kanalındaki konuşmasında ise umudunu yitirmediğinden söz edip "yapılması gerekli icraatlar" diyerek şunları söyledi: "(…) Osman Kavala'yı ve Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakılacak. S-400'ler bir depoya kilitlenecek. Merkez Bankası'na istediği kadar faiz arttırmak için yetki verilecek Eğer bunları yapıyorsa Türkiye düzelir."

"SİHA'LARI DA TOPLATIP…"

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Atilla Yeşilada'nın sözlerinin yer aldığı videoyu resmi Twitter hesabından paylaşarak tepki gösterdi. Özalan sosyal medya hesabından, "CHP'li Atilla Yeşilada, 'Yapılması gerekenler belli. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş serbest bırakılacak. S400'ler bir depoya kilitlenecek. Sınırsız faiz arttırılacak. Bunlar yapılırsa Türkiye düzelir' diyor. Elinize fırsat geçse SİHA'ları da toplatıp Yunanistan'a verirsiniz" ifadelerini kullandı.

"ATİLLA YEŞİLADA KISACASI 'ÜLKENİN ANAHTARINI VESAYETE TESLİM ET' DİYOR"

Sosyal medyada ise vatandaşlar Yeşilada'nın "tavsiyelerine" tepki gösterirken Hakan Akın "Atilla Yeşilada kısacası 'ülkenin anahtarını vesayete teslim et ve senin için öngörülene razı ol' diyor. Yazık. Çok yazık. Gençlere özgürlüğün ne olduğunu bunlar yüzünden anlatamıyoruz. İstediğini alabilmeyi özgürlük sanıyorlar. Bu uğurda köle olsalar bile" yorumunu yaptı. Atilla Atasoy ise şu yorumu yaptı: "Ülkenin tapusunu da Amerika'ya yapalım, PKK ye de kiraya verelim istiyor."