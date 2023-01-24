Halk TV'deki skandal ifadelere tepki yağdı! Elinize fırsat geçse SİHA'ları da Yunanistan'a verirsiniz | Video

Halk TV'de Özlem Gürses'in sunduğu programda konuşan ekonomist Atilla Yeşilada'nın Türkiye'nin ekonomik anlamda düzelmesi için verdiği skandal tavsiyeler yeniden gündem oldu! Yeşilada'nın yaptığı skandal açıklamalara sosyal medyadan tepki yağdı.