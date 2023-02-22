Meral Akşener kentsel dönüşüme böyle engel oldu! Görüntüler ortaya çıktı: Vekillerimi gönderiyorum, organize olalım

KENTSEL DÖNÜŞÜME KARŞI SOL ÖRGÜTLER VE MUHALEFET EL ELE

Depreme karşı dayanıklı yapılar hayat kurtarıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde yapılan TOKİ konutları 11 ilin etkilendiği asrın en büyük felaketinde hiçbir zarar görmedi. Bu da dönüşümün ne denli önemli olduğunu gözler önüne serdi. Asrın en büyük felaketi sonrası kentsel dönüşüm konusunda muhalefetin ikiyüzlü tutumu dikkat çekti. Deprem öncesi kentsel dönüşümün yapılacağı her noktada direnen muhalefet, sol örgütler ile ele ele halkı kışkırttı. Birçok noktada kentsel dönüşüm muhalefetin manipülasyonları ile mahkemeye taşındı. Çalışmalar ya aksadı ya da durdu.

İSKENDERUN'DA YÜZLERCE CAN SOL ÖRGÜTLER VE MUHALEFETİN İNADINA KURBAN GİTTİ

Asrın en büyük felaketi sonrası yapılan tespitler, yıkılan konutların ve iş yerlerinin çok büyük bir bölümünün 1999 öncesi depreme dayanıksız yapılar olduğunu ortaya koydu. Depremin en sert vurduğu ve yüzlerce canı yitirdiğimiz İskenderun'da 6 mahallede 2013 yılından itibaren kentsel dönüşüm yapılmak istendi. Ancak Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay'ın başını çektiği siyasiler ve sol örgütler halkı kışkırttı. Süreç mahkemeye taşındı. Mahkeme 2017 yılında dönüşüm kararını iptal etti. Yine 2022 yılında da Cumhurbaşkanlığı'nın kararı Danıştay tarafından iptal edildi. Sol örgütler ve muhalefet halkı kışkırtarak süreci mahkemeye taşıtmasaydı, bu 6 mahallede dönüşüm yıllar önce tamamlanacaktı. Belki de birçok yapı ayakta kalacak, birçok insanımız da hayatta olacaktı.